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Beypazarı'nda saraç Mesut usta, ürettiği köpek tasmalarını yurt dışına satıyor

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Beypazarı'nda saraç Mesut usta, ürettiği köpek tasmalarını yurt dışına satıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dede mesleği saraçlığı (koşum ve eyer takımı üretimi) sürdüren Mesut Atıcı, köpekler için tasma da yapıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dede mesleği saraçlığı (koşum ve eyer takımı üretimi) sürdüren Mesut Atıcı, köpekler için tasma da yapıyor.

Atıcı, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği mesleğini geliştirdiğini söyledi.

Asıl mesleklerinin semercilik olduğunu, binek hayvanları için tasma, yular ve daha başka süs eşyaları yaptıklarını anlatan Atıcı, "Şimdiye kadar Amerika, İngiltere ve Orta Asya'ya at eyeri ve yuları ile köpek tasmaları gönderdik. Bunlar ilgi gördü." diye konuştu.

Atıcı, Meksika'dan dahi köpek tasması siparişi aldığını aktararak, at eyeri başta olmak üzere 4 çeşit eyer yaptıklarını belirtti.

Bunun yanında hayvanlarda kullanılabilecek tüm malzemeleri de ürettiklerini ifade eden Atıcı, şunları kaydetti:

"Köpeklerin bedenlerine göre tasmalar üretiyoruz. Tamamen elimizle yapıyoruz. Meksikalı turist, Türkiye'de bir köpeğin boynunda gördüğü tasmanın nereden alındığını öğrenerek bizimle temasa geçti. 1 koli tasma yaptık ve göndereceğiz. Yalnız kargosu çok yüksek tutuyor. Yine de göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Atıcı, ürünleri müşterilerin istekleri veya kendi tasarımları doğrultusunda hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Orta Asya Ankara Güncel Haberler

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