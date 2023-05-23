Beypazarı'nda şap hastalığıyla mücadele

Beypazarı ilçesinde şap hastalığıyla mücadele için çalışmalar sürdürülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, yaptığı açıklamada, ilçede şapa karşı 15 bin büyükbaş hayvanın aşılanacağını belirtti.

Büyükhan, "Başlattığımız çalışmalar kapsamında birinci aşama aşılama son buldu. Akabinde hemen ikinci aşama aşılama yani Sat-2 şap virüsü için aşılama çalışmamızı başlattık ve sürüyor. Bu anlamda da bu 15 bin büyükbaş hayvanı aşılayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilçede yaptıkları diğer çalışmalara da değinen Büyükhan, "Yem denetimleri her alanda devam ediyor. Bunun yanında su ürünleri denetimlerini de yapıyoruz. Yılda 1200 denetim yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Fide üretimi yapan tesislere de denetimlerimiz sürüyor. Toplamda ilçede 7 adet fide üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde yılda 5 milyon fide üretimi gerçekleşiyor." diye konuştu.