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Beypazarı'nda şap hastalığına karşı aşılama sürüyor

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Beypazarı'nda şap hastalığına karşı aşılama sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki hayvanları şap hastalığından korumak için başlatılan aşılama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki hayvanları şap hastalığından korumak için başlatılan aşılama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadığını, tedbir amaçlı aşılamanın yapıldığını kaydetti.

İlçedeki büyükbaş hayvanların aşılanmasının hafta sonu da süreceği belirtilerek sığırlarda ateş, iştahsızlık, süt veriminde azalma, salya akışının hastalığın önemli belirtilerinden olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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