Beypazarı'nda Şap Hastalığı Alarmı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmalara başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığına rastlanıldı.

Köst Mahallesi'nde bir kişinin büyükbaş hayvanında şap hastalığı görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı.

Hayanın durumunu yakından takip ederek hastalığın yayılmasını önlemeye çalışan ekipler, ilçeye hayvan giriş ve çıkışlarında hayvanların tüm belgelerini inceliyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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