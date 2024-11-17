Beypazarı'nda Sağlık İçin Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, 8 kilometrelik parkuru yürüyerek sağlıklarına katkı sağladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye tarafından sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi.
Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, İnözü Vadisi'ni içine alan 8 kilometrelik parkurda yürüdü.
Yürüyüşün liderliğini yapan Reşet Erten, hava elverdiği ölçüde 15 günde bir bu yürüyüşleri yapacaklarını söyledi.
Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Özgür Bediz de katıldı.