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Beypazarı'nda Sağlık İçin Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Beypazarı'nda Sağlık İçin Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
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Haberler
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, 8 kilometrelik parkuru yürüyerek sağlıklarına katkı sağladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye tarafından sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, İnözü Vadisi'ni içine alan 8 kilometrelik parkurda yürüdü.

Yürüyüşün liderliğini yapan Reşet Erten, hava elverdiği ölçüde 15 günde bir bu yürüyüşleri yapacaklarını söyledi.

Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Özgür Bediz de katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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