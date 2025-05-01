Beypazarı'nda Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su basmasına yol açtı. Eşyaların zarar gördüğü dairede suyun tahliye edilmesi için çalışmalar sürerken, belediye ekipleri sorun yaşanan bölgelerde müdahalede bulunuyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu.
Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı.
Eşyaların zarar gördüğü daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Belediye ekipleri ise sağanak nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel