Beypazarı'nda Sağanak ve Dolu Zararı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolunun oluşturduğu zararın tespiti için çalışma başlatılacak. İlçede dün akşam saatlerindeki sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı tarlaların zarar görmesine neden olan yağış bugün de devam etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolunun oluşturduğu zararın tespiti için çalışma başlatılacak.

İlçede dün akşam saatlerindeki sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı tarlaların zarar görmesine neden olan yağış bugün de devam etti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yaptığı açıklamada, etkili yağış nedeniyle kısa sürede her yerin göle dönüştüğünü ve sel meydana geldiğini söyledi.

Ateş, yağışın arazilere ve ekili alanlara verdiği hasarın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile inceleneceğini ve bu doğrultuda çalışma yapılacağını kaydetti.