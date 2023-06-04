Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Beypazarı'nda Sağanak ve Dolu Zararı

Beypazarı'nda Sağanak ve Dolu Zararı

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolunun oluşturduğu zararın tespiti için çalışma başlatılacak. İlçede dün akşam saatlerindeki sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı tarlaların zarar görmesine neden olan yağış bugün de devam etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolunun oluşturduğu zararın tespiti için çalışma başlatılacak.

İlçede dün akşam saatlerindeki sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı tarlaların zarar görmesine neden olan yağış bugün de devam etti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yaptığı açıklamada, etkili yağış nedeniyle kısa sürede her yerin göle dönüştüğünü ve sel meydana geldiğini söyledi.

Ateş, yağışın arazilere ve ekili alanlara verdiği hasarın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile inceleneceğini ve bu doğrultuda çalışma yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Hisarcık Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title