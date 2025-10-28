Beypazarı’nda Sağanak ve Dolu Yağışı Etkili Oldu
Beypazarı ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağmur, su birikintilerine yol açarken, ardından gelen dolu yağışı da bölgeyi etkisi altına aldı. Yetkililere göre metrekareye yaklaşık 22 kilogram yağış düştü.
Beypazarı ilçesinde önce sağanak, ardından dolu etkili oldu.
İlçede şiddetli yağmur, sokak ve caddelerde su birikintileri oluşmasına yol açtı.
Sağanağın ardından da dolu yağışı görüldü.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, metrekareye yaklaşık 22 kilogram yağış düştü.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel