Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Beypazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Belediye Mescidinde gerçekleşti. Etkinliğe Ankara Müftü Yardımcısı ve ilçe müftüsü katıldı, gelecek buluşmanın Cemiyet Camisinde yapılacağı duyuruldu.
Beypazarı Müftülüğünce hayata geçirilen sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Belediye Mescidinde gerçekleştirilen buluşmaya, Ankara Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ve İlçe Müftüsü Mehmet Süsün de katıldı.
Namazın ardından cemaatle sohbet eden Süsün, gelecek hafta cuma günü sabah namazı buluşmasının Cemiyet Camisinde geçekleştirileceğini kaydetti.
