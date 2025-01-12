Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Beypazarı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Kapullu Mahalle Camisi'nde gerçekleştirildi. İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, namaz sonrası cemaatle sohbet etti.
Beypazarı İlçe Müftülüğünün hayata geçirdiği sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Kapullu Mahalle Camisinde gerçekleştirilen buluşmaya, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu da katıldı.
Arcaklıoğlu namazın ardından cemaatle sohbet etti, mahallelerde tertiplenen buluşmalara katılım sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel