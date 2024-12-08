Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
Ankara'nın Beypazarı İlçe Müftülüğü, sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor. Çantırlı Mahallesi'nde yapılan etkinlikte gençlere dini konularda bilgilendirme yapıldı ve namaz sonrası kahvaltı ikram edildi. Gelecek buluşma Sopçalan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
Ankara'nın Beypazarı İlçe Müftülüğünün hayata geçirdiği sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Çantırlı Mahallesi'ndeki bulaşmaya katılan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, gençlik buluşmalarının da perşembe günleri yatsı namazının ardından yapıldığını, gençlerin dini konularda bilgilendirildiğini anlattı.
Namazın ardından buluşmaya katılanlara köy konağında kahvaltı ikram edildi.
Bir sonraki sabah namazı buluşmasının Sopçalan Mahallesi'nde düzenleneceği belirtildi.