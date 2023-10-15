Beypazarı'nda sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Müftülüğünün sabah namazı buluşmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yaptığı açıklamada, sabah namazı buluşmalarında cemaatlerinin giderek arttığını belirtti.

"Sabah namazı buluşmasında 'Hz. Peygamberimiz ve İstikamet' konusu anlatılmaktadır. Katılım sağlayan herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullanan İnciler, bu buluşmaları sürdüreceklerini söyledi.

İnciler, dün sabah Tatlıçeşme Camisi'nde, bu sabah ise Macun Mahallesi'ndeki cemaatle bir araya geldiklerini aktararak, bu sabah namazı buluşmasında, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadıklarını ve Filistin'de şehit düşenler için dua ettiklerini kaydetti.