Beypazarı'nda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ruhsatsız 2 tabanca ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe alınan bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, bu silaha ait mermi ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü D.K'yi gözaltına aldı.