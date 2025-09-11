Haberler

Beypazarı'nda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Beypazarı'nda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız 2 tabanca ve sentetik uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü D.K. gözaltına alındı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe alınan bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, bu silaha ait mermi ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü D.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
