Beypazarı'nda Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe girişinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.