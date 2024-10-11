Beypazarı'nda Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık Semineri
Beypazarı ilçesinde, ilçe sağlık ve milli eğitim müdürlüğü iş birliğiyle 'Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık' konulu bir seminer düzenlendi. Uzmanlar, öğrencilere ruh sağlığıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.
Beypazarı ilçesinde "Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılık" konulu seminer organize edildi.
İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik seminer gerçekleştirildi.
Beypazarı Sağlık Müdürlüğünde görevli uzmanlar, öğrencilere ruh sağlığına ilişkin bilgi aktardı.