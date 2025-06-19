Beypazarı'nda Resim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

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Beypazarı ilçesinde, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerin sergilendiği etkinlik, pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Beypazarı ilçesinde resim ve el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi'ndeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerden resim sergisi düzenlendi.

Serginin açılışına, ilçe protokolü katıldı.

Resim ve el sanatları sergisi pazar gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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