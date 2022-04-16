Beypazarı'nda ramazan eğlencesi düzenlendi
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Başkentin turistik ilçesi Beypazarı'nda ramazan şenlikleri devam ediyor.
Başkentin turistik ilçesi Beypazarı'nda ramazan şenlikleri devam ediyor.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ankara Parkı ve Oğuzkent Pazar yerinde düzenlenen şenliklerde Karagöz, ortaoyunu, meddah gösterileri sahneleniyor.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Hacivat- Karagöz, meddah ve kukla gösterisinin ardından ilahiler seslendirildi.
Şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Şenliklerin ramazan boyunca süreceği belirtildi.