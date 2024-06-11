Beypazarı'nda rahatsızlanan 75 yaşındaki Hanife Can hava ambulansıyla hastaneye nakledildi
Beypazarı ilçesinde yaşanan bir rahatsızlık sonucu Hanife Can, hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Beypazarı ilçesinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Hanife Can, hava ambulansı ile hastaneye nakledildi.
Beynindeki damarlarda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Hanife Can'a burada ilk müdahale yapıldı.
Can, hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.