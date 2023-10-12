Beypazarı'nda polisten öğrencilere trafik eğitimi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik polisleri, "Gülümseyen Polis Amca" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik polisleri, "Gülümseyen Polis Amca" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, Gazipaşa İlkokulu ve Şehit Onur Yaman İlkokulu'ndaki 1. sınıf öğrencilerine trafik kurallarını anlattı.
Polis, faaliyete katılan öğrencilere "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, trafik eğitimlerinin önem arz ettiğini ve önemsediklerini belirterek öğrencilere yönelik eğitimlerinin süreceğini söyledi.
Kaynak: AA / Güncel