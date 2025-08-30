Beypazarı'nda Polis Denetimi: 3 Şüpheli Yakalandı
Beypazarı ilçesinde yapılan polis denetimlerinde, kafe ve eğlence mekanları kontrol edilerek 310 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama kapsamında aranan 3 şüpheli yakalanırken, trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.
Beypazarı ilçesinde, polis ekiplerince denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emercan'ın da katıldığı denetimlerde kafe ve eğlence mekanları kontrol edildi.
Uygulamada 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, aranan 3 şüpheliyi yakaladı.
Trafik denetimlerinde de kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı 1 araç trafikten men edildi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel