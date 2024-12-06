Beypazarı'nda Peribacaları İçin Yürüyüş Yolları Yapılacak

Ankara'da, Beypazarı ilçesinde bulunan peribacaları bölgesinde patika yürüyüş yolları yapılması için çalışma yürütülecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede turizmin gelişmesi için tanıtımına önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Dereli Mahallesi yakınları ve Suvari Çayı yamacında bulunan peribacalarının tanıtımına da önem vereceklerini dile getiren Kasap, bu yapıların turizm hareketliliğine ivme katacağını vurguladı.

Kasap, "Peribacaları, muhteşem görüntüleriyle insanları kendine çekiyor. Alanda peribacalarını görmek üzere gelenler için patika yürüyüş yolları oluşturmayı planlıyoruz." dedi.