Beypazarı'nda Pekmez Yapımına Başlandı

Beypazarı ilçesinde bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başlandı.

Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu, bölgelerinde üzüm yetiştiriciliğinin çok geliştiğini, sonbahar aylarında bağ bozumunun akabinde pekmez yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde pekmez toprağını temin etmede zorlandıklarını dile getiren Dikmenlioğlu, "Pekmezin olmazsa olmazlarından olan pekmez toprağı, pekmezi tamamen konsantre ederek kıvama gelmesini sağlıyor. Bu nedenle pekmez yapımında çok önemlidir." ifadesini kullandı.