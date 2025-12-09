Beypazarı'nda park halindeki araçların lastikleri kesildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki 10'un üzerinde aracın lastikleri kesildi.

Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde park halindeki araçların lastiklerinin kesik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 10'un üzerinde aracın lastiğine kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce kesici aletle zarar verildiğini belirledi.

Kaymakam Ünal Coşkun ile Belediye Başkanı Özer Kasap, mahalleleri ziyaret ederek sürücülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.