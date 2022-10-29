Beypazarı'nda otomobilin çarptığı geyik telef oldu Güncel Haberler Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Beypazarı istikametinden Çayırhan istikametine giden Kağan Y. idaresindeki 61 ACP 644 plakalı otomobil, Çantırlı Mahallesi yakınlarında yola çıkan geyiğe çarptı. Kazada geyik telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, söz konusu güzergahta yola yabani hayvan çıkabileceğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Kaynak: AA / Güncel Beypazarı Çayırhan Ankara Güncel Haberler

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