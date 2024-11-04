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Beypazarı'nda Otomobil Dere Yatağına Düştü: 4 Yaralı

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Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, dere yatağına düştü. Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

K.A'nın kullandığı 06 D 7378 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Omarağalar köprüsü olarak bilinen eski ve yeni köprünün arasındaki dere yatağına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A, A.Ç. ve S.V. yaralandı.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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