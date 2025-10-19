Beypazarı'nda Orman Yangınlarına Karşı Pratik Ağaçlandırma Yöntemi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, orman yangınlarının neden olduğu tahribata karşı pratik ağaçlandırma yöntemi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından oluşturulan çalışma grupları yaklaşık 20 bin "tohum topu" üretti.

Beypazarı TMO Ajans Şefliği öncülüğünde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gönüllülerin de bulunduğu gruplar tarafından, bölge florasına uygun, çimlenme oranı yüksek ve yaban hayatın devamlılığına katkı sağlayacak ağaç türlerinin tohumları kullanılarak yaklaşık 20 bin tohum topu üretti.

Sonbahar ve ilkbahar aylarında doğaya bırakılması planlanan tohum toplarına ilişkin açıklama yapan Beypazarı TMO Ajans Şefi Mehmet Yiğit, kil, toprak gübre ve tohum kullanılarak bölge florasına uygun, istilacı olmayan tohum türleri ile hazırlanan minik çamur topları hazırlandığını anlattı.

Binlerce yıldır tohum saklama ve ekim yapma yöntemi olarak kullanılan tohum toplarının, esasında tohumun koruyucu ile çevrelenerek çimlenme dönemlerine kadar zarar görmeden ulaştırmayı hedefleyen modernize edilmiş geleneksel fidan yetiştirme yöntemi olduğunu aktaran Yiğit, bir tek tohum türü konulup yapılabileceği gibi 2-3 farklı ağaç türüne ait tohumlar konularak da hazırlanabileceğini kaydetti.

Yiğit, topların yılın her dönemi doğaya bırakılabilmekle beraber yağışın arttığı kış ayları öncesinde doğaya salınmasının en ideal dönemler olduğuna değinerek, "Tohum topları başta meyve çekirdekleri olmak üzere tohumlarla doğanın doğal yoldan germinasyonunun sağlanması açısından pratik ve az maliyetli bir yöntem olarak öne çıkar. Özellikle meyve tohumlarının çimlenmesi ile yaban hayatının devamının sağlanması, besin kaynaklarının sürdürülebilir olmasına katkısı önemlidir. Ayrıca son dönemlerde iyice hissettiğimiz kuraklıkla mücadelede en başat etken olan ağaçlandırma faaliyetlerinin en verimli yöntemlerinden birisi olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.