Haberler

Beypazarı'nda Orman Yangınlarına Karşı Pratik Ağaçlandırma Yöntemi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, orman yangınları sonrası tahribata karşı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yaklaşık 20 bin 'tohum topu' üretildi. Bu tohum topları, bölge florasına uygun, yüksek çimlenme oranına sahip ağaç türleri kullanılarak hazırlandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, orman yangınlarının neden olduğu tahribata karşı pratik ağaçlandırma yöntemi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından oluşturulan çalışma grupları yaklaşık 20 bin "tohum topu" üretti.

Beypazarı TMO Ajans Şefliği öncülüğünde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gönüllülerin de bulunduğu gruplar tarafından, bölge florasına uygun, çimlenme oranı yüksek ve yaban hayatın devamlılığına katkı sağlayacak ağaç türlerinin tohumları kullanılarak yaklaşık 20 bin tohum topu üretti.

Sonbahar ve ilkbahar aylarında doğaya bırakılması planlanan tohum toplarına ilişkin açıklama yapan Beypazarı TMO Ajans Şefi Mehmet Yiğit, kil, toprak gübre ve tohum kullanılarak bölge florasına uygun, istilacı olmayan tohum türleri ile hazırlanan minik çamur topları hazırlandığını anlattı.

Binlerce yıldır tohum saklama ve ekim yapma yöntemi olarak kullanılan tohum toplarının, esasında tohumun koruyucu ile çevrelenerek çimlenme dönemlerine kadar zarar görmeden ulaştırmayı hedefleyen modernize edilmiş geleneksel fidan yetiştirme yöntemi olduğunu aktaran Yiğit, bir tek tohum türü konulup yapılabileceği gibi 2-3 farklı ağaç türüne ait tohumlar konularak da hazırlanabileceğini kaydetti.

Yiğit, topların yılın her dönemi doğaya bırakılabilmekle beraber yağışın arttığı kış ayları öncesinde doğaya salınmasının en ideal dönemler olduğuna değinerek, "Tohum topları başta meyve çekirdekleri olmak üzere tohumlarla doğanın doğal yoldan germinasyonunun sağlanması açısından pratik ve az maliyetli bir yöntem olarak öne çıkar. Özellikle meyve tohumlarının çimlenmesi ile yaban hayatının devamının sağlanması, besin kaynaklarının sürdürülebilir olmasına katkısı önemlidir. Ayrıca son dönemlerde iyice hissettiğimiz kuraklıkla mücadelede en başat etken olan ağaçlandırma faaliyetlerinin en verimli yöntemlerinden birisi olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.