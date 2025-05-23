Beypazarı'nda Orman Yangını, Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Beypazarı'nda Orman Yangını, Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Aşağıgüney Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ankara Beypazarı'nda orman yangını

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Aşağıgüney Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangını ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - Güncel
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