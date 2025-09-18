Haberler

Beypazarı'nda Orman Suçlarına Karşı Mobil Denetim

Güncelleme:
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı orman müdahalelerini önlemek amacıyla mobil kontrol noktalarında tomruk yüklü araçları denetledi. Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, denetimlerin koordineli bir şekilde yapıldığını açıkladı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri mobil kontrol noktalarında denetim yaptı.

?Ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması amacıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen mobil kontrol noktalarında tomruk yüklü araçlar denetlendi.

Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, denetim için tüm Orman İşletme Müdürlüğü şeflerinin ve kendisinin de seferber olduklarını, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleriyle birlikte koordineli denetimlerde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
