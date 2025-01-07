Beypazarı'nda Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Toplantısı Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulması için toplantı yapıldı.

Beypazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Ankara Vali Yardımcıları İzzetin Sevgili, Gürsoy Osman Bilgin, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, OSB Kurucu Müdürü Faruk Koşar, Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik ve ilgililer katıldı.

Toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin'in başkanlık ederken, kurulacak olan OSB'nin Beypazarı'na sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkılar üzerine görüşüldü.

Belediye Başkanı Kasap huzurevini ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Beypazarı Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kasap, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Kasap, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizi ziyaret etmek, hem dinen hem de insan olarak görevimiz. Görevliler, yaşlılarımıza gayet güzel bakmaktalar. Sadece, yaşlılarımızın sorunları var mı, istekleri ve talepleri var mı diye onları dinlemeye, onlarla sohbet etmeye geldik. Güzel bir sohbetimiz oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte belirli periyotlarda yaşlılarımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bunu daha da sıklaştıracağız ve taleplerini de yerine getireceğiz." dedi.

AK Parti ve MHP'den Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ile MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, her iki siyasi partinin ilçe başkanı ve başkan yardımcılarının kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, elbirliği içinde Beypazarı için çalışacaklarını söyledi.

Etili ve Orhan beraberindekilerle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, diğer kurum amirlerine ve oda başkanlıklarına da ziyaretlerinin süreceğini ve ziyaretlerde kurumlarla ilgili bilgiler alarak, ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.