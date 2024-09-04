Beypazarı'nda öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli semineri düzenlendi
Beypazarı'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlere seminer düzenlendi. Seminer, ilçedeki okullarda ve halk eğitim merkezi salonlarında gerçekleştirildi. Konusunda uzman kişilerce verilen seminerde öğretmenlere maarif modeli anlatıldı. Seminer yarın sona erecek.
Beypazarı'nda öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında seminer düzenlendi.
Seminer, ilçedeki çeşitli okullarda ve halk eğitim merkezi salonlarında gerçekleştiriliyor.
Konusunda uzman kişilerce verilen seminerde öğretmenlere maarif modeli anlatıldı.
Seminerin yarın sona ereceği öğrenildi.