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Beypazarı'nda öğretmenler sabah namazında buluştu

Beypazarı'nda öğretmenler sabah namazında buluştu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen sabah namazı buluşmasında emekli ve çalışan öğretmenler bir araya geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde müftülükçe düzenlenen sabah namazı buluşmalarında öğretmenler, bir araya geldi.

İncili Cami'sinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli ve çalışan öğretmeler tarihi camide sabah namazı kıldı.

Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler namazın ardından yaptığı konuşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin katılımıyla sabah namazının bereketli geçtiğini belirterek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Daha sonra öğretmenler, kahvaltı yaptı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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