Beypazarı'nda Öğrencilere Trafik ve Yaya Güvenliği Eğitimi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrencilere trafik ve yaya güvenliği konulu eğitim verildi.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Faruk Kefeli İlköğretim Okulu, Kemal Milaslı İlköğretim Okulu ve Rüstempaşa İlkokulunda öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla trafik ve yaya güvenliği okulu eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında öğrencilere, trafik, yaya, sürücü, trafik lambaları gibi konularda eğitim verildi.