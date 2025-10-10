Haberler

Beypazarı'nda Öğrencilere Trafik ve Yaya Güvenliği Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenciler için trafik ve yaya güvenliği konulu eğitim etkinliği düzenlendi. Eğitim, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için huzur ve güven ortamının sağlanmasını amaçlıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrencilere trafik ve yaya güvenliği konulu eğitim verildi.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Faruk Kefeli İlköğretim Okulu, Kemal Milaslı İlköğretim Okulu ve Rüstempaşa İlkokulunda öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla trafik ve yaya güvenliği okulu eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında öğrencilere, trafik, yaya, sürücü, trafik lambaları gibi konularda eğitim verildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.