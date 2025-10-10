Beypazarı'nda Öğrencilere Trafik ve Yaya Güvenliği Eğitimi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenciler için trafik ve yaya güvenliği konulu eğitim etkinliği düzenlendi. Eğitim, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için huzur ve güven ortamının sağlanmasını amaçlıyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrencilere trafik ve yaya güvenliği konulu eğitim verildi.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Faruk Kefeli İlköğretim Okulu, Kemal Milaslı İlköğretim Okulu ve Rüstempaşa İlkokulunda öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla trafik ve yaya güvenliği okulu eğitim etkinliği gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında öğrencilere, trafik, yaya, sürücü, trafik lambaları gibi konularda eğitim verildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel