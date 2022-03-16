Beypazarı'nda öğrencilere Çanakkale Zaferi anlatıldı

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y. O öğrencilerine yönelik Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı program düzenlendi.

Okulun salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, savaş tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Vatanı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirten Aysal, şöyle konuştu:

"Çanakkale Zaferi, dünya savaş tarihinde güç dengelerinin tamamen değiştiği, ulusal bağımsızlık savaşımızın ilk meşalesinin kurulduğu ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kahramanlık ve fedakarlık vererek kazanılan zafer olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamlı günde, bu vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Konferansı Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Harun Bayraktar da izledi.