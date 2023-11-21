Beypazarı'nda öğrenciler Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, okul müdürleri eşliğinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, okul müdürleri eşliğinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Çayırlıoğlu İlkokulu ile Şehit Kemal Duman İlkokulu öğrencileri, Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş tarafından karşılandı.
Öğrencilere, ziyaretlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi yönünde bilgilendirmede bulunuldu.
Okul müdürleri ve öğrenciler, kendilerini ağırlayarak bilgilendiren yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Güncel