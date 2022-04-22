Beypazarı'nda öğrenciler parkı temizledi

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, parkta temizlik yaptı.

Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kurtuluş Mahallesi'nde okul yakınındaki Ertuğrul Özer Parkı'nda toplandı.

Mahalle muhtarı İsa Tanrıkulu, öğretmen ve öğrencilere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.