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Beypazarı'nda öğrenciler parkı temizledi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda öğrenciler parkı temizledi

Beypazarı ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, parkta temizlik yaptı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, parkta temizlik yaptı.

Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kurtuluş Mahallesi'nde okul yakınındaki Ertuğrul Özer Parkı'nda toplandı.

Mahalle muhtarı İsa Tanrıkulu, öğretmen ve öğrencilere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Güncel, Haberler

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