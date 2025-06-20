Beypazarı'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki okullarda, düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki okullarda, düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu ve Şehir Samet Üstüner Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Milli Eğiti Müdürü Adem Uslu, Şube Müdürü Hülya Yüzgeç, öğrenciler, veliler ve diğer ilgililer katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kasap, "Bol bol kitap okuyun. Teknolojiyi de takip edin ama yararlı olanları kullanın. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ilçe genelinde 10 bin 400 öğrencinin karne alarak yaz tatiline çıktığını belirterek, "Öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olduk. hepsine bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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