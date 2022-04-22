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Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda öğrenciler iftarda buluştu

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve Müftülük, öğrencilere iftar verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve Müftülük, öğrencilere iftar verdi.

Kaymakamlığın, belediyenin de desteğiyle üniversite öğrencilerine yönelik iftar programına Kaymakam Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan katıldı.

Erdoğan, "Ramazan ayı, rahmetinden, bereketinden, feyzinden faydalanılacak bir ay. Böylesi güzel bir ayda sizlerle iftar sofrasında buluşalım, birlikte iftarımızı yapalım istedik." dedi.

İlçe Müftülüğü de Hamzalar Camii avlusundaki binada iftar verdi. Programa Müftü Ahmet İnciler, Şube Müdürü Davut Karakaya, Hamzalar Camii imam hatibi Fahri Uzunoğlu, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kaymakamlık, Beypazarı, Müftülük, Hisarcık, Güncel, Haberler

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