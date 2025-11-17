Beypazarı'nda Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrası okullarda dersbaşı yapıldı.

Ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler okullarının yolunu tuttu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına alındı.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde 10 bin 250 öğrenci ile 750 öğretmenin dersbaşı yaptığını bildirdi.