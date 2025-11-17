Haberler

Beypazarı'nda Öğrenciler Dersbaşı Yaptı

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı. İlçe genelinde 10 bin 250 öğrenci ve 750 öğretmen dersbaşı yaptı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
