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Beypazarı'nda öğrenciler dersbaşı yaptı

Beypazarı'nda öğrenciler dersbaşı yaptı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, ara tatilin bitmesinin ardından okullarına kavuştu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, ara tatilin bitmesinin ardından okullarına kavuştu.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki okullarda 10 bin öğrencinin eğitime başladığını belirterek, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere en iyi şekilde eğitim öğretim vermenin çabası içerisinde olduklarını anlattı.

Bütün öğretmenlere gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Uslu, Şube Müdürü Hülya Yüzgeç ile ilk ders gününde Rüstempaşa, Çayırlıoğlu ve Şehit Kemal Duman ilkokullarını ziyaret ettiklerini, yöneticilerden okulların durumları hakkında bilgi aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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