Beypazarı'nda Öğrenci Servislerine Trafik Denetimi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, trafik ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, okul servis taşımacılığı yapanlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ekipler denetimde, fazla öğrenci taşıyan ve ayakta yolcu kabul eden araçlar ile kurallara uymayan araç sürücülerine, bir sonraki ihlal durumunda trafikten men edilecekleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulunan ekipler, çcukların servis ve toplu taşıma araçlarında daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.