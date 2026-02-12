Haberler

Beypazarı'nda öğrenci servisleri denetlendi

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Sürücüler emniyet kemeri, hız limitleri ve yolcu indirme-bindirme kuralları hakkında uyarıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerince, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Gerekli denetimleri yapan ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takılması, hız limitleri ve yolcu indirme-bindirme noktalarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyardı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
