Beypazarı'nda Öğrenci Servis Araçları Denetlendi
Beypazarı ilçesinde öğrenci servis araçları denetlenirken, sürücülere seminer verildi. Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekipleri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Kılıç başkanlığındaki denetleme kurulu üyeleri, 26 hattan oluşan güzergahta öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibinin de yer aldığı denetimde araçların evrak kontrolü gerçekleştirildi.
Araçlarının denetiminin ardından sürücülere taşımacılık, öğrenci indirme bindirme, emniyet kemerinin kullanımı gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel