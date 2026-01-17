Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası Olağan Kongresi yapıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası Olağan Kongresi yapıldı. Üç adayın yarıştığı kongrede İbrahim Erçoban, 151 oy alarak yeni başkan seçildi ve delegelere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel