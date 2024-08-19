Beypazarı'nda Nohut Hasadı Yapıldı, Ancak Verim Düşük

Başkentin tarımıyla da öne çıkan İlçesi Beypazarı'nda nohut hasadında sona gelindi.

Beypazarı ilçesinde en fazla araziye sahip köylerden olan Oymağaaç'ta 8 bin dönüm alanda nohut ekimi yapıldı.

Çiftçi Osman Bozkaya, nohut hasatı yaptıklarını ancak verimim oldukça düşük olduğunu söyledi.

Bozkaya, "Geçtiğimiz yıllar da çok güzel ürün almıştık. Ama bu sene verim çok düşük. Bazı tarlaları hasat etmedik desek yeri var. Tam anlamıyla verim düşüklüğünü neden olduğunu anlayamadık ama, kuraklığın etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Beypazarı Ziraat Odası başkanı Mustafa Ateş de veriminin düşmesinde kuraklığın etkili olduğunu ifade etti.