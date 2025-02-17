Beypazarı'nda Nezir Derneği'nden Ramazan Öncesi Gıda Yardımı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren Nezir Derneği, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırıldığını duyurdu.

Dernek bölgeleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini ve gıda kolilerinin evlere ulaştırıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada "Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gıda kumanyası, patates, zeytin ve bakliyat türlerinden oluşan yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Yardım kadar çok sayıda aileye destek sağlıyoruz. Ayrıca, Filistin ve Gazze başta olmak üzere mazlum Müslümanların yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Dernek, gıda ve giyim yardımlarının kaydedilen adreslere akşam namazının ardından ulaştırıldığını kaydetti.