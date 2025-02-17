Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı

Beypazarı'nda Nezir Derneği'nden Ramazan Öncesi Gıda Yardımı

Beypazarı'nda Nezir Derneği'nden Ramazan Öncesi Gıda Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nezir Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırıldığını duyurdu. Yardımlar, patates, zeytin ve bakliyat türlerinden oluşuyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren Nezir Derneği, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırıldığını duyurdu.

Dernek bölgeleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini ve gıda kolilerinin evlere ulaştırıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada "Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gıda kumanyası, patates, zeytin ve bakliyat türlerinden oluşan yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Yardım kadar çok sayıda aileye destek sağlıyoruz. Ayrıca, Filistin ve Gazze başta olmak üzere mazlum Müslümanların yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Dernek, gıda ve giyim yardımlarının kaydedilen adreslere akşam namazının ardından ulaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Kolundan tutulup, çığlıklar içinde sürüklendi
img

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Canlı anlatım! İnanılmaz hata, top direkte patladı

Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.