Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi - Haberler

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Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi

Beypazarı ilçesinde muhtar ve oda başkanlarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde muhtar ve oda başkanlarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

Ankara Muhtarlar Federasyonu ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, ilçedeki tüm oda başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, iftar programının kaynaşmaya vesile olduğunu belirterek, "Buradan çıkan sonuç önemlidir. Hepimiz Beypazarı için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

İftar sonrası ilçeyle ilgili sorunlar ele alındı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Muhtar, Ankara, İftar, Güncel, Haberler

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