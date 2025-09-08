Beypazarı'nda Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Süsün, hafta kapsamında Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, şehit aileleri ile 94 yaşındaki Kore Gazisi Hulisi Gönenç'i ziyaret etti.

Ziyaretlerinde kırmızı gül sunan Süsün, Mevlid-i Nebi Haftasını kutladı.

Kore Gazisi Hulisi Gönenç ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu güzel günde beni ziyaret ederek gül takdim eden müftümüze çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ülkem için düşmanlar için her zaman savaşa hazırım." diye konuştu.