Haberler

Beypazarı'nda Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Beypazarı'nda Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir dizi ziyarette bulundu.

Süsün, hafta kapsamında Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, şehit aileleri ile 94 yaşındaki Kore Gazisi Hulisi Gönenç'i ziyaret etti.

Ziyaretlerinde kırmızı gül sunan Süsün, Mevlid-i Nebi Haftasını kutladı.

Kore Gazisi Hulisi Gönenç ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu güzel günde beni ziyaret ederek gül takdim eden müftümüze çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ülkem için düşmanlar için her zaman savaşa hazırım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.