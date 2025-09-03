Haberler

Beypazarı'nda Mevlid-i Nebi Haftası Dolayısıyla Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Ankara'da Beypazarı Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Etkinlikte din görevlileri ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Ankara'da Beypazarı Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Müftülük tarafından Türk Kızılay işbirliğinde Atatürk Parkı'nda oluşturulan bağış noktasında, bazı din görevlileri ve vatandaşlar kan verdi.

Katılımcılarla bir araya gelen Türkiye Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Mustafa Yıldırım, Mevlid-i Nebi Haftası'nda çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenleneceğini söyledi.

Bu kapsamda bağış kampanyası başlatıldığını dile getiren Yıldırım, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
