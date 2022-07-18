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Beypazarı'nda meslek lisesinde tarım alanı açılacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda meslek lisesinde tarım alanı açılacak

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım alanının açılacağını bildirdi.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım alanının açılacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçede tarımla ilgili bir alanın olmayışının veliler arasında sürekli gündeme getirilen bir konu olduğunu söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım alanının açılması yönündeki ilgili yazının kendilerine intikal ettiğini belirten Yılmaz, "Tarım alanı ilçemize hayırlı olsun. Lisede açılan tarım alanına bu yıl eğitim öğretim döneminde öğrenci kaydı yapılabilecek." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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