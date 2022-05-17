Beypazarı'nda madenci ve ailelerine eğitim verildi - Haberler

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Beypazarı'nda madenci ve ailelerine eğitim verildi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda madenci ve ailelerine eğitim verildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Madende Yalnız Değilim" projesi kapsamında, ailelere ve madencilere eğitimler veriliyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Madende Yalnız Değilim" projesi kapsamında, ailelere ve madencilere eğitimler veriliyor.

Proje kapsamında 20 aileye iş sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında eğitimler verildi.

Eğitimlerde, madencinin günlük alması gereken kalori değerleri, günlük beslenmesi, meslek hastalıklarından korunmanın yolları, toza maruz kalınan ortamlar için ne yapılmalı, gündüz ve gece vardiyasında dikkat edilmesi gereken temel ilkeler gibi pek çok konu anlatıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

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